¿Por qué las élites AMAN la democracia?

Es un hecho de que existe una red de multimillonarios y organizaciones benéficas que utilizan sus estatus fiscales para mover el "dinero oscuro", algo que parece ser desconocido en la política de la democracia estadounidense. Detrás del inconmensurable discurso de amor por la “democracia” global, predominará siempre los estratégicos intereses geopolíticos y económicos. Las élites globalizantes siempre hablaran de luchar y defender los principios de la "democracia".