El Elíseo considera "bienvenido" que Vladimir Putin esté dispuesto a hablar con Emmanuel Macron (francés)

La presidencia francesa ha juzgado "bienvenido" que diga el presidente ruso Vladimir Putin "listo" hablar con su homólogo Emmanuel Macron, añadiendo que aconsejaría "en los próximos días" ¿cómo se podría hacer esto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró durante la noche del sábado al domingo que Vladimir Putin era "listo para el diálogo" con su homólogo francés, que dio un paso en esta dirección el viernes tras una cumbre europea en Bruselas.

En realidad fue Macron el que señaló en la última reunión para incautar propiedades rusas el que manifestó que las reuniones del euro grupo eran un sinsentido y una jugada al solitario si no era posible entablar conversaciones con Putin,pero la prensa es asi.La literalidad de las palabras de Macron fueron:" Creo que será útil volver a hablar con Vladimir Putin", dijo el presidente francés a la prensa".
Algo está cambiando en la percepción del conflicto.Veremos...
Mientras no vaya a Lisboa, bien.
Un Macrón sin Gobierno ni respaldo popular me da que no es el más adecuado para discutir sobre el futuro de Francia.
Y me imagino que Putin lo sabe.
