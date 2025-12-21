El Elíseo considera "bienvenido" que Vladimir Putin esté dispuesto a hablar con Emmanuel Macron (francés)

La presidencia francesa ha juzgado "bienvenido" que diga el presidente ruso Vladimir Putin "listo" hablar con su homólogo Emmanuel Macron, añadiendo que aconsejaría "en los próximos días" ¿cómo se podría hacer esto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró durante la noche del sábado al domingo que Vladimir Putin era "listo para el diálogo" con su homólogo francés, que dio un paso en esta dirección el viernes tras una cumbre europea en Bruselas.