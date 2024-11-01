Eliminar barreras fluviales para (también) reconectar ciudadanos y ríos

El Ayuntamiento de Errenteria ha iniciado el derribo del azud de Ereñotzu, cuya eliminación permitirá a los ciudadanos caminar a la vera del río Urumea sin tener que transitar por una peligrosa carretera por la que se han visto obligados a caminar durante décadas debido a la existencia del canal que llevaba el agua desde el azud hasta la central eléctrica municipal. Además, se reforzará la vegetación de ribera con árboles autóctonos.
