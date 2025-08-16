Un electrodoméstico se convierte en símbolo político en Francia: tener aire acondicionado se asocia con ser ideológicamente de derechas

Lo que en cualquier país puede parecer una simple cuestión de comodidad, en Francia ha adquirido tintes ideológicos. Tener aire acondicionado en casa, especialmente en grandes ciudades como París o Lyon, se está convirtiendo en una declaración política. En determinados círculos sociales y culturales, sobre todo progresistas y ecologistas, se percibe esta elección como una muestra de valores asociados a la derecha: individualismo, consumo energético excesivo y rechazo a soluciones colectivas ante la crisis climática.