Un electrodoméstico se convierte en símbolo político en Francia: tener aire acondicionado se asocia con ser ideológicamente de derechas

Lo que en cualquier país puede parecer una simple cuestión de comodidad, en Francia ha adquirido tintes ideológicos. Tener aire acondicionado en casa, especialmente en grandes ciudades como París o Lyon, se está convirtiendo en una declaración política. En determinados círculos sociales y culturales, sobre todo progresistas y ecologistas, se percibe esta elección como una muestra de valores asociados a la derecha: individualismo, consumo energético excesivo y rechazo a soluciones colectivas ante la crisis climática.
| etiquetas: francia , aire , acondicionado , derechas , ideología
La derecha miente, inventandose o tergiversando declaraciones, porque no son capaces de gobernar sin vender que son malos, pero menos malos que los otros.
La solución del fascista Le Pen es básicamente "pues que coman pasteles", y la culpa es de los rojos por decir que a lo mejor en lugar de generar más calentamiento global habría que buscar soluciones.
No es lo mismo pasar de 40 a 45 grados, como en la Mancha centro, que de 25 a 40, como en Marsella.