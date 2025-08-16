edición general
7 meneos
55 clics

Un electrodoméstico se convierte en símbolo político en Francia: tener aire acondicionado se asocia con ser ideológicamente de derechas

Lo que en cualquier país puede parecer una simple cuestión de comodidad, en Francia ha adquirido tintes ideológicos. Tener aire acondicionado en casa, especialmente en grandes ciudades como París o Lyon, se está convirtiendo en una declaración política. En determinados círculos sociales y culturales, sobre todo progresistas y ecologistas, se percibe esta elección como una muestra de valores asociados a la derecha: individualismo, consumo energético excesivo y rechazo a soluciones colectivas ante la crisis climática.

| etiquetas: francia , aire , acondicionado , derechas , ideología
6 1 1 K 54 actualidad
12 comentarios
6 1 1 K 54 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Leon_Bocanegra
Regardez la gilipolluá
7 K 76
#2 UNX
Lo leí hace unos días en otro medio, creo que la izquierda se va a pegar un tiro en el pie con este tema.
5 K 58
#6 Jesucripto
Hay gente intentando hacer parecer a la gente de izquierda de alejados de la realidad. A mi no me la dan. Me considero de izquierdas y me esto me parece una gilipollez.
3 K 33
perogrullobrrr #11 perogrullobrrr
#6 de tal manera la ideología de nueva izquierda viene de influencias de la CIA en los años 60 (Congreso por la Libertad de la Cultura, entre otras vías) esta ideología progresista posmoderna pseudoecologista brilli eco bio, tiene la misma fuente de destrucción. EEUU y cia
1 K 24
Jointhouse_Blues #12 Jointhouse_Blues
#11 Se le van a caer las tetas al suelo a algunos el día que se desclasifiquen ciertos papeles, y vean que han sido unas meras marionetas, cómplices involuntarios del poder que dicen combatir.
1 K 24
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Esto me parece absurdo ya. Es parecido a los típicos mantras que repiten desde la derecha: que si eres de izquierdas no puedes vivir en un casoplón, y etc ....
1 K 32
#3 joseclc
COÑO... Pero que mierda acabo de leer... Cada dia estamos mas tontos o nos hacen mas tontos.
1 K 22
Ukchay #8 Ukchay
He buscado mas información para tener un poco mas de contexto, y como me imaginaba esto es una de esas cosas que no tienen mucha chicha, pero a la que la derecha consigue sacarle el maximo jugo. Os acordaís de Garzon y la carne?. Pues parece lo mismo. Lepen ha puesto el capote, algunos han intentado argumentar, pero el debate al final se ha centrado en aire acondicionado si, aire acondicionado no, propulsado por algunos medios imagino, y luego ya pues con gente que se apunta a estas guerras por…   » ver todo el comentario
1 K 19
Andreham #9 Andreham *
Vamos lo de siempre.

La derecha miente, inventandose o tergiversando declaraciones, porque no son capaces de gobernar sin vender que son malos, pero menos malos que los otros.

La solución del fascista Le Pen es básicamente "pues que coman pasteles", y la culpa es de los rojos por decir que a lo mejor en lugar de generar más calentamiento global habría que buscar soluciones.
1 K 15
u_1cualquiera #7 u_1cualquiera
Me apetese un aigue agondisionado en mi sena de pigoteo
0 K 10
#10 lameth
Siento disentir con la mayoría, pero hay que recordar que en Francia se han pegado una hostia mayor que en España con el cambio climático, así que quieren ponerse las pilas.
No es lo mismo pasar de 40 a 45 grados, como en la Mancha centro, que de 25 a 40, como en Marsella.
0 K 10
#5 z1018
Y entonces tener calefacción para el invierno es ser de izquierdas, yo no entiendo nada
0 K 7

menéame