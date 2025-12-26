Electrificación de cartón piedra

El relato oficial se ha enamorado de la palabra electrificación como quien se enamora de un eslogan. Calefacción eléctrica, coche eléctrico, hidrógeno "verde", industria descarbonizada, centros de datos, digitalización a gran escala. Todo suena moderno, ecológico, resiliente, sostenible y virtuoso. Pero toda esa retórica descansa sobre algo más prosaico y serio: cobre, transformadores, subestaciones, líneas. Red eléctrica. Infraestructura. Y la infraestructura no se construye con relatos, sino con inversión sostenida y con un marco regulatorio