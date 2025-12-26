edición general
Electrificación de cartón piedra

El relato oficial se ha enamorado de la palabra electrificación como quien se enamora de un eslogan. Calefacción eléctrica, coche eléctrico, hidrógeno "verde", industria descarbonizada, centros de datos, digitalización a gran escala. Todo suena moderno, ecológico, resiliente, sostenible y virtuoso. Pero toda esa retórica descansa sobre algo más prosaico y serio: cobre, transformadores, subestaciones, líneas. Red eléctrica. Infraestructura. Y la infraestructura no se construye con relatos, sino con inversión sostenida y con un marco regulatorio

#1 z1018
El marco regulatorio de la derecha apoyada por sus panfletos subvencionados se llamó "IMPUESTO AL SOL".
Sobre el tema energético sólo tienen un derecho: quedarse callados.
#2 diablos_maiq
con un marco regulatorio que no penalice al que pone el dinero.
¿Hablará de los incentivos a las renovables?
