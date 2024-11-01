Las eléctricas siguen sin cobrar un precio justo por la reposición del suministro tras el apagón

Una de las cosas menos transparentes sobre el apagón ha sido la reposición del suministro eléctrico en España. Mientras que en Portugal se han conocido hasta las centrales que consiguieron reponer el suministro, en España, en el mejor de los casos se ha sabido qué interconexiones volvieron a su ser tras desconectarse de España el 28 de abril, pero de centrales eléctricas no se sabe nada. Ni qué ciclos combinados se pusieron en marcha ni qué centrales hidroeléctricas entraron o no