Las elecciones en Extremadura, un experimento alentado por Feijóo con muchos riesgos

Se atribuye a Helmuth von Moltke la frase "ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo". Dicha por un militar prusiano del XIX, viaja hasta la Extremadura de 2025 para cobrar sentido de nuevo. Los comicios autonómicos adelantados por María Guardiola podrían dar más poder a la extrema derecha y debilitar a Feijóo si el PP no logra mayoría absoluta.