Las elecciones en Extremadura, un experimento alentado por Feijóo con muchos riesgos

Las elecciones en Extremadura, un experimento alentado por Feijóo con muchos riesgos

Se atribuye a Helmuth von Moltke la frase "ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo". Dicha por un militar prusiano del XIX, viaja hasta la Extremadura de 2025 para cobrar sentido de nuevo. Los comicios autonómicos adelantados por María Guardiola podrían dar más poder a la extrema derecha y debilitar a Feijóo si el PP no logra mayoría absoluta.

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Y Feijoo tiene suerte de que el candidato del PSOE está metido en el caso del hermano de Sánchez y que además hizo una maniobra feísima para conseguir aforamiento y librarse de la imputación. Es, literalmente, el peor candidato posible que podría haber elegido el PSOE.

Porque si tuvieran un candidato medio normal, lo mismo hasta volvían al gobierno de Extremadura.
juliusK #4 juliusK
Los mastuezox no tienen ni han tenido nunca interés de gobernar (ni saben ni quieren) lo que ellos siguen considerando "regiones" por eso su desaparición voluntaria en los gobiernos autonómicos. Salvo el caso del País Vasco y Cataluña, donde si que les molarian unos buenos gobernadores civiles de los de antes para encarcelar separatistas, rojos y moros, el interés de COX es el gobierno central. Todas las elecciones que vienen solo van a cambiar el número de votos que necesitará el PP para seguir gobernando en sus actuales feudos. Y Feijoo lo sabe y no puede hacer nada para evitarlo. Que San Anotop At nos coja confesaos vienen un par de años de turra insoportable.
#2 Barriales
Esta vez no necesitan ni prometer por enésima vez, un tren digno.
tul #3 tul
#2 no lo hacen porque les da risa tonta
