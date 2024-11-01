edición general
ELA logra el primer convenio para la CAPV, con subidas salariales de hasta el 35%

El sindicato subraya que se trata de un acuerdo histórico, ya que pone fin a la estatalización del sector. Hasta ahora, las condiciones laborales se fijaban en Madrid. Con este convenio, se establecen condiciones propias para la CAPV. En materia salarial, se acuerdan incrementos de hasta el 35%, lo que supone una mejora significativa del poder adquisitivo. Asimismo, se establece una reducción de jornada que varía según el territorio: 74 horas en Gipuzkoa y 154 horas en Araba y Bizkaia, situando la jornada anual en 1.592 horas.

capitan__nemo #2 capitan__nemo
¿Y eso como se ha conseguido?¿ha venido de la nada?
No, de huelgas.
www.google.com/search?q=huelga pais vasco comedores
#1 uvi
A las mariscadas!, Los sindicatos no sirven para nada. La lucha obrera es del siglo pasado.

Enhorabuena a los agraciados!
arturios #3 arturios
Falta en el título lo de comedores, pero da igual, ¡enhorabuena!
