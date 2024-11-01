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ELA logra que el convenio estatal no se aplique en la CAPV

ELA logra que el convenio estatal no se aplique en la CAPV

El sindicato consigue incluir una cláusula inédita tras más de 20 jornadas de huelga en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

| etiquetas: convenio estatal textil , euskadi , sindicato ela
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2 comentarios
5 2 1 K 55 actualidad
Mildranx #1 Mildranx
Hay algo q se me escapa, si el convenio de una ccaa es mas favorable se aplica el de comunidad automaticamente....
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Peka #2 Peka
#1 La reserva de materias en convenios estatales se refiere a la exclusividad que tienen los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal (y otros de ámbito superior a la empresa) para regular determinadas condiciones laborales, limitando o prohibiendo que convenios inferiores (como los de empresa o sector provinciales) modifiquen estas condiciones
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menéame