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ELA logra que el convenio estatal no se aplique en la CAPV
El sindicato consigue incluir una cláusula inédita tras más de 20 jornadas de huelga en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
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#1
Mildranx
Hay algo q se me escapa, si el convenio de una ccaa es mas favorable se aplica el de comunidad automaticamente....
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#2
Peka
#1
La reserva de materias en convenios estatales se refiere a la exclusividad que tienen los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal (y otros de ámbito superior a la empresa) para regular determinadas condiciones laborales, limitando o prohibiendo que convenios inferiores (como los de empresa o sector provinciales) modifiquen estas condiciones
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