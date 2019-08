El triunfo del manga

El manga está ganando un espacio cada vez más importante en las librerías, y no solo en las especializadas, al igual que ocurre con el anime (los dibujos animados japoneses) en las plataformas digitales de cine o incluso en las salas, como ocurrió con Your Name, el mayor éxito del género en Japón, que superó incluso a los estudios Ghibli de Hayao Miyazaki, responsables de El viaje de Chihiro o La princesa Mononoke.