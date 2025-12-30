edición general
5 meneos
24 clics
El premio herodes

El premio herodes

"El silencio eclesial se rompió en Badalona cuando una parroquia ofreció, bajo las lluvias intensas, la posibilidad de albergar durante unos días a parte de los sin techo. Para frenarlo, un grupo de vecinos se manifestó en contra, paralizó la acogida y logró que barrieran a los peregrinos de allá, rumbo a la nada. Tan solo la movilización de entidades de ayuda social, algunas como Cáritas, y la voz de algunos párrocos implicados de verdad logró que los discursos facilones quedaran al desnudo. Toca involucrarse, claro que sí, pero quizá menos.."

| etiquetas: albiol , badalona , cristianismo , hipocresia , inhumanidad
4 1 0 K 60 politica
4 comentarios
4 1 0 K 60 politica
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano *
Buena parte de los que se declaran católicos llamarían a Desokupa con la "navideña esperanza" de verles abrir cabezas si se repitiese la escena del Portal de Belén en nuestros tiempos. Más adoradores de la idea del Yahvé genocida y vengativo del "ojo por ojo" que del marketing del nuevo testamento y su "poner la otra mejilla".
0 K 15
#3 Murciegalo
La religión (cualquiera) siempre ha tenido tres funciones:

-servir como excusa para subyugar a pueblos a los que se buscaba expoliar y esclavizar.
-control social de los pobres.
-controlar a las mujeres.

Y no hay más....
0 K 15
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Es curioso que sea Cáritas quien les está dando asistencia a los desalojados y no sean las Mezquitas de Badalona siendo la mayoría musulmanes.

Los de la mezquita de los pakistaníes se podría entender ya que van a otro rollo
0 K 13
vviccio #2 vviccio *
Del cristianismo solo interesa como arma de odio identitario, el resto: los diez mandamientos y los evangelios son para limpiarse el culo.
0 K 10

menéame