·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7911
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
5742
clics
La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo
4169
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
4198
clics
La ilusión óptica que permite que los televisores en blanco y negro muestren colores [Eng]
5740
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
más votadas
392
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
320
¡SE ACABÓ! México pone fin a los privilegios de gringos prepotentes
206
Una concejala del PP de Collado Villalba cancela en directo un monólogo sobre ser mujer y luego pide perdón
578
La sumisión de Merz ante Trump indigna en Alemania: el canciller se queda solo tras el giro de Macron, Starmer o Meloni
336
La Argentina de los despidos: “Me ofrecieron trabajar de 8:30 a 23:00 por 90 euros a la semana”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
27
clics
El Peligro - Revolver
Canción para recordar a las mujeres que ya no están en nuestras vidas. Feliz 8 de marzo.
|
etiquetas
:
para
,
todos
,
aquellos
,
que
,
echan
,
de
,
menos
,
a
,
alguna
,
mujer
,
este
,
8
,
de
,
mar
3
1
0
K
33
ocio
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
33
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Uge1966
0
K
11
#2
MPR
*
Al leer la entradilla lo primero que he pensado es que la había escrito un tipo despechado por alguna mujer, algo como lo de las canciones de Shakira con Piqué pero al contrario.
Luego he visto lo del "Feliz 8 de marzo".
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Luego he visto lo del "Feliz 8 de marzo".