Es un tipo de fruta llamado drupa como la cereza, la ciruela, el mango, el melocotón. En este post queremos destacar que aunque siempre estamos hablando de los granos de café en realidad el café es una fruta. Y el café antes de ser café fue una flor. Eso sí, un poco particular porque casi todo el fruto está ocupado por la semilla ( el grano de café) cosa que no ocurre con otras drupas como la cereza o el melocotón. La parte carnosa (mesocarpo) que rodea al grano incluye la pulpa y el mucílago, que se retiran junto con la piel antes del secado.