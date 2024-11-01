edición general
El café es una fruta

Es un tipo de fruta llamado drupa como la cereza, la ciruela, el mango, el melocotón. En este post queremos destacar que aunque siempre estamos hablando de los granos de café en realidad el café es una fruta. Y el café antes de ser café fue una flor. Eso sí, un poco particular porque casi todo el fruto está ocupado por la semilla ( el grano de café) cosa que no ocurre con otras drupas como la cereza o el melocotón. La parte carnosa (mesocarpo) que rodea al grano incluye la pulpa y el mucílago, que se retiran junto con la piel antes del secado.

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
La misma entradilla ya contradice el titular: El grano de café es la semilla y el fruto carnoso que lo rodea se retira antes de su secado.
Mixtape96 #5 Mixtape96
#1 creo que es una mala traducción del inglés.

Se habla de "coffee beans". Pero "beans" son los guisantes, garbanzos, habas... Es decir, legumbres.

Sin embargo en español no aplica creo. Grano es una referencia a la forma más que al origen, ¿no?
#2 Rixx
Anda! como Ayuso xD
Fedorito #3 Fedorito
Vale, entonces tomo tres piezas de fruta al día, viva la vida sana.
Cuñado #4 Cuñado
Menuda chorrada. El café es una bebida. En todo caso, lo que es una fruta (si te la comes) es la "cereza" que contiene la semilla con la que se hace el café.
