El Ankh es uno de los simbolos más reconocibles del antiguo Egipto, conocido como "la llave de la vida" o "la cruz de la vida", este data del Periodo Dinástico Arcaico (c. 3150- 2613 AEC). Es una cruz con un lazo en su parte superior, a veces ornamentada con simbolos o detalles decorativos pero que más a menudo es representado con una simple cruz de oro. El símbolo es el hieroglífico Egipcio para la "vida" o también para el "soplo de vida" y como los Egipcios creían que el viaje terrenal era solo era una parte de la vida eterna, el Ankh simboli