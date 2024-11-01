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El Ankh -

El Ankh -  

El Ankh es uno de los simbolos más reconocibles del antiguo Egipto, conocido como "la llave de la vida" o "la cruz de la vida", este data del Periodo Dinástico Arcaico (c. 3150- 2613 AEC). Es una cruz con un lazo en su parte superior, a veces ornamentada con simbolos o detalles decorativos pero que más a menudo es representado con una simple cruz de oro. El símbolo es el hieroglífico Egipcio para la "vida" o también para el "soplo de vida" y como los Egipcios creían que el viaje terrenal era solo era una parte de la vida eterna, el Ankh simboli

| etiquetas: ankh , simbolos , hieroglífico , historia
4 1 0 K 116 egiptologia
3 comentarios
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reithor #2 reithor
El Ankh procede de la capital del mundo disco, Ankh Morpork, donde los solares irreales causan un efecto Octarino-cuantico esta estructura tan valiosa.
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Pacman #3 Pacman
#2 ookk! Ooookkk!
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eltxoa #1 eltxoa
una piedra que hacia a mi chaman resucitar en combate.
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menéame