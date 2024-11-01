El ejército israelí retira los cargos contra soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino [ENG]

El ejército israelí dice que retirará los cargos contra cinco soldados que fueron acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino en un supuesto asalto parcialmente captado por una cámara. Un video del presunto asalto, que fue transmitido por noticias israelíes, muestra a soldados llevando a un detenido a un área que acordonaron con escudos en un aparente intento de ocultar sus acciones. La acusación dice que los soldados agredieron al prisionero palestino y lo sodomizaron con un cuchillo, causándole múltiples heridas.