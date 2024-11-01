edición general
El ejército israelí retira los cargos contra soldados acusados de agredir sexualmente a un detenido palestino [ENG]

El ejército israelí dice que retirará los cargos contra cinco soldados que fueron acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino en un supuesto asalto parcialmente captado por una cámara. Un video del presunto asalto, que fue transmitido por noticias israelíes, muestra a soldados llevando a un detenido a un área que acordonaron con escudos en un aparente intento de ocultar sus acciones. La acusación dice que los soldados agredieron al prisionero palestino y lo sodomizaron con un cuchillo, causándole múltiples heridas.

rutas
El ejército más moral del mundo y la sociedad más democrática de mis cojones.

Todavía no he visto a nadie defender el régimen de los ayatolás, pero sí a muchos defender al gobierno y al ejército genocida de Israel. Y casualmente, todos los que defienden esa basura son los mismos que luego te escupen a la cara la falacia de que si estás en contra de EEUU, Israel, o la guerra de Irán, estás defendiendo el régimen de los ayatolás. Qué asco de hipócritas.
joffer
Ya todo nos parece normal dentro de la sinrazón.
lobomad
Alguien esperaba algo, lo mismo lo hacen los EEUU, países muy democráticos y símbolos de la libertad.
