El ejército israelí ataca una aldea en el Líbano

Las tensiones están aumentando a medida que el ejército israelí lleva a cabo ataques casi diarios contra el Líbano, violando el alto el fuego de 2024 con Hezbolá. [eng]

