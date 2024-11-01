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El Ejército de EEUU eleva a 42 la edad máxima para alistarse

El Ejército de EEUU eleva a 42 la edad máxima para alistarse

El Ejército ya había elevado la edad de alistamiento a 42 años en 2006, durante la guerra de Irak, pero la redujo nuevamente a 35 una década después.

| etiquetas: eeuu , edad , alistamiento , ejercito
13 2 0 K 155 politica
6 comentarios
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Ihzan #1 Ihzan
No hay carne suficiente? :troll:
3 K 46
security_incident #3 security_incident *
#1 Si, pero está en las cárceles del ICE y del salvador
1 K 30
calde #6 calde
#1 Típico de cuando vas ganando una guerra.
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Bonzaitrax #2 Bonzaitrax
Si su principal proveedor de carne para la picadora, los inmigrantes latinos, son perseguidos y encerrados por el ICE, jodido lo tienen :-D
1 K 25
Mltfrtk #4 Mltfrtk
Aniram al ne etatsila.
0 K 7

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