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El Ejército de EEUU eleva a 42 la edad máxima para alistarse
El Ejército ya había elevado la edad de alistamiento a 42 años en 2006, durante la guerra de Irak, pero la redujo nuevamente a 35 una década después.
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