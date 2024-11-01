El ejército alemán prevé 1.000 soldados heridos al día en caso de guerra con Rusia y prepara 15.000 camas de hospital

El general ha explicado que el servicio médico del ejército alemán, compuesto por 15.000 efectivos, se ampliará para satisfacer las demandas futuras y también está adaptando su formación porque "la naturaleza de la guerra ha cambiado drásticamente" tras la invasión rusa de Ucrania. En ese sentido, ha detallado que las heridas de bala dejan paso ahora a heridas por explosiones y quemaduras causadas por drones y municiones merodeadoras.