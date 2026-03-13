Las ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos aumentan por duodécimo mes consecutivo, afectando a casi 40.000 propietarios [EN]

El coste de ser propietario de una vivienda se ha disparado, volviéndose inalcanzable para muchos estadounidenses. La familia promedio necesita ganar 110.000 dólares al año para ser propietaria de una vivienda típica, lo que supone un 29% más que los ingresos medios de un hogar. Las presiones económicas podrían multiplicarse en medio de la guerra contra Irán, que ha disparado los precios del petróleo hasta los 100 dólares el barril; el tipo de impacto que tiende a repercutir en los precios al consumidor y a recalentar la inflación.