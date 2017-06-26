EH Bildu denuncia el ataque a la soberanía de Venezuela, la injerencia y el secuestro del presidente Maduro

El ataque a la soberanía de Venezuela, la injerencia y el SECUESTRO del presidente Nicolás Maduro son inaceptables y merecen todo nuestro rechazo. Euskal Herria y la izquierda independentista vasca quieren estar hoy, una vez más, del lado de la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Mantener una posición firme frente al imperialismo trumpista es plantar cara a la ola autoritaria que recorre el mundo y que también supone un peligro para las vascas y los vascos.