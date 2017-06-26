edición general
EH Bildu denuncia el ataque a la soberanía de Venezuela, la injerencia y el secuestro del presidente Maduro

El ataque a la soberanía de Venezuela, la injerencia y el SECUESTRO del presidente Nicolás Maduro son inaceptables y merecen todo nuestro rechazo. Euskal Herria y la izquierda independentista vasca quieren estar hoy, una vez más, del lado de la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Mantener una posición firme frente al imperialismo trumpista es plantar cara a la ola autoritaria que recorre el mundo y que también supone un peligro para las vascas y los vascos.

#1 Daniel2000
50 años han tardado en condenar un secuestro, pero bueno, poco a poco …sin prisas.
12 K 23
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
#1 asco de comentario...
3 K 29
#11 MariaRosarioKaren *
#2
Bildu no condena en Pamplona el asesinato de Miguel Ángel Blanco
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/06/26/parlamento-navarra-

EH Bildu se abstiene en la condena del Parlamento al secuestro de Ortega Lara
www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Bildu-no-condena-en-Pamplon
1 K 20
colipan #3 colipan
#1 15 años de desaparición de la banda terrorista, EhBildu además lo ha condenado siempre. Eso sí, las 800 víctimas de Eta os provocan gastritis pero el terrorismo del amo os encanta, que se os corran en la boca gritando de felicidad
3 K 37
#6 Tensk
#3 ¿Qué es lo que han condenado siempre? ¿Eh?

www.elmundo.es/cronica/2023/10/13/65291a79e9cf4a5e228b456f.html
2 K 28
Veelicus #9 Veelicus
#6 Lo que no hace Bildu es hacer lo que le dicen los fascistas de mierda que tienen que hacer.
Lo que hace Bildu es trabajar por la convivencia y el reconocimiento de todas violencias en Euskal Herrica.
1 K 25
#13 Tensk
#9 JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

Tu comentario es triste y lamentable de cojones, pero prefiero reírme porque es más sano.
1 K -2
#12 MariaRosarioKaren
#3 no como franco que lo mató ayuso el otro día en una residencia.
0 K 6
#5 Barriales
#1 esparcidor de bulos.
1 K 18
Peka #8 Peka
#5 Cuanto más gente le reportemos... Los bulos y mentiras salen gratis si no tienen negativos y no se denuncian.
0 K 11
Peka #7 Peka
#1 Bulo.
0 K 11
Veelicus #10 Veelicus
#1 Animo, busca un buen medico, que de todo se sale.
0 K 12
Enero2025 #4 Enero2025
Ya lo pillo, hay secuestros buenos y secuestros malos.
0 K 7

