EH Bildu denuncia el ataque a la soberanía de Venezuela, la injerencia y el secuestro del presidente Maduro

El ataque a la soberanía de Venezuela, la injerencia y el SECUESTRO del presidente Nicolás Maduro son inaceptables y merecen todo nuestro rechazo. Euskal Herria y la izquierda independentista vasca quieren estar hoy, una vez más, del lado de la paz, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Mantener una posición firme frente al imperialismo trumpista es plantar cara a la ola autoritaria que recorre el mundo y que también supone un peligro para las vascas y los vascos.
Lo que hace Bildu es trabajar por la convivencia y el reconocimiento de todas violencias en Euskal Herrica.
Tu comentario es triste y lamentable de cojones, pero prefiero reírme porque es más sano.