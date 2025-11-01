Egipto inaugura su Gran Museo en Giza, un "evento histórico sin precedentes" tras años de espera

Egipto ha inaugurado este sábado el Gran Museo Egipcio al pie de las pirámides de Giza, un "evento histórico sin precedentes", según su Gobierno, que supone la puesta de largo de la institución, que comenzó su construcción hace casi dos décadas y está abierta parcialmente desde 2023. La ceremonia de apertura ha comenzado a las 19.00 hora local, un evento que mezcla imagen y música en directo con mensajes pregrabados y desfiles de figurantes inspirados en el Antiguo Egipto y sus faraones en diversos escenarios repartidos por el enorme complejo