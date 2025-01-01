edición general
Egipto comprara gas a Israel

Israel sella el mayor acuerdo exportador de su historia: enviará gas natural a Egipto por 35.000 millones de dólares hasta 2040

Egipto es otro de los países que deberá responder por los crímenes que se han cometido en Gaza.
Cierra la frontera con Gaza, compra gas a Israel...
