6
meneos
62
clics
[Efeméride] Ley de Confirmación de Fueros de 25 de octubre de 1839
Tal día como hoy en 1839 se aprobó la (mal) llamada Ley de Confirmación de Fueros, "sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía".
|
etiquetas
:
abolición foral
,
efeméride
,
fueros
,
imperialismo
5
1
0
K
61
actualidad
4 comentarios
5
1
0
K
61
actualidad
#3
Cuñado
¿"España colonial"? Algún rositalegendario tendrá que viajar al s. XIX a explicarles que España no tenía colonias
0
K
9
#4
eltxoa
#3
No necesariamente. El termino que tiene hoy colonia es negativo, por lo que a lo que se llamaba colonias entonces y a lo que se llama hoy no es necesariamente lo mismo. Por ejemplo, nada vemos negativo en el termino cuando hablamos de las colonias griegas.
0
K
11
#1
Somozano
Ese mapa está mal
España es Castilla y es León
El resto asimilados y recogidos en la calle
Güelva ye llionesa
regionbalutia.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/10/idioma.gif
0
K
6
#2
themarquesito
#1
Es un mapa descriptivo hecho por un cartógrafo particular que forma parte de un atlas con muchos y variados mapas de España.
Aun con eso, el mapa no es incorrecto en absoluto, ya que trata de conceptos sociológicos imperantes entonces; desde el punto de vista legal todas esas provincias corresponden a la España que no tenía particularidad legal alguna, a diferencia de la "España foral" con sus fueros, o la "España asimilada" con sus particularidades en materia de derecho civil.
1
K
31
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
