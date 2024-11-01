Efeméride: La joven Mari Jose Bravo fue violada y asesinada en Donostia por el Batallón Vasco Español [EUS]

El 8 de mayo de 1980, la joven Mari Jose Bravo fue violada y asesinada en Donostia por el Batallón Vasco Español. Se encontraba con su pareja, Francisco Javier Rueda, en un lugar remoto del barrio de Loiola. Él fue golpeado y la joven de dieciséis años fue alejada del lugar, violada y asesinada de un tiro en la cabeza. La Policía Nacional no investigó el suceso y en los días siguientes se produjeron importantes incidentes con la policía en el barrio.