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Efeméride: La joven Mari Jose Bravo fue violada y asesinada en Donostia por el Batallón Vasco Español [EUS]

Efeméride: La joven Mari Jose Bravo fue violada y asesinada en Donostia por el Batallón Vasco Español [EUS]

El 8 de mayo de 1980, la joven Mari Jose Bravo fue violada y asesinada en Donostia por el Batallón Vasco Español. Se encontraba con su pareja, Francisco Javier Rueda, en un lugar remoto del barrio de Loiola. Él fue golpeado y la joven de dieciséis años fue alejada del lugar, violada y asesinada de un tiro en la cabeza. La Policía Nacional no investigó el suceso y en los días siguientes se produjeron importantes incidentes con la policía en el barrio.

| etiquetas: bve , guerra sucia , víctimas , memoria , efeméride
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5 comentarios
22 5 0 K 261 actualidad
karakol #2 karakol
La Policía Nacional no investigó el suceso

Que cosas... :roll:
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Dene #5 Dene
#2 para qué investigar algo que ya se sabe? los autores no andarían muy lejos del cuartel
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#1 andreu.n1
Terrorismo del bueno
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
Los entrañables 80 que tanto ignorante añora.
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diciembre_2020 #4 diciembre_2020
Los años del plomo : se fraguaron con mucho sufrimento e injusticia; que ya era una constante del estado cloacal.
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menéame