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EEUU: ¿La venganza de los “neocon”? En las entrañas del Partido Republicano [en]

EEUU: ¿La venganza de los “neocon”? En las entrañas del Partido Republicano [en]

La ofensiva contra Irán que la Administración de Trump lanzó el 28 de febrero puede suponer el mayor desafío al que se haya enfrentado la coalición hasta la fecha. Después de haber hecho campaña como «presidente de la paz», Trump se encuentra ahora al frente de una guerra que ha suscitado una impopularidad inmediata y ha enfurecido a muchos de aquellos seguidores suyos que votaron por poner fin a la implicación en asuntos extranjeros que él mismo afirmaba detestar.

| etiquetas: estados unidos , derechas , imperialismo
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6 comentarios
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rogerius #6 rogerius *
#1 Del artículo: «En el actual Partido Republicano, los halcones de Oriente Medio se sientan junto a los aislacionistas del «America First», los antiguos ejecutivos de Goldman Sachs junto a los defensores de los aranceles, los partidarios de la línea dura en materia de inmigración junto a los defensores de las excepciones al visado H-1B [permiso no migratorio para profesionales de ciencia, tecnología e ingeniería, que requiere patrocinio de una empresa] y los sionistas cristianos junto a antisemitas confesos.»
Lo que viene siendo una jaula de grillos, en todo salvo en su interés por el dinero y la prevalencia. :troll:
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Findeton #2 Findeton *
Se llaman neocon porque antes eran comunistas (trotskistas). Y lo siguen siendo, pero con piel de conservador. Por ejemplo, Irving Kristol, uno de los creadores del movimiento neocon, previamente era afiliado a movimientos trotskistas.

en.wikipedia.org/wiki/Irving_Kristol
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 Anotado queda, Finde.
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#4 kaos_subversivo *
#2 y Mussolini era socialista antes de que le echaran a patadas, y?
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Findeton #5 Findeton
#4 Inicialmente era socialista, luego se quedó en colectivista.
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menéame