EEUU: ¿La venganza de los “neocon”? En las entrañas del Partido Republicano [en]

La ofensiva contra Irán que la Administración de Trump lanzó el 28 de febrero puede suponer el mayor desafío al que se haya enfrentado la coalición hasta la fecha. Después de haber hecho campaña como «presidente de la paz», Trump se encuentra ahora al frente de una guerra que ha suscitado una impopularidad inmediata y ha enfurecido a muchos de aquellos seguidores suyos que votaron por poner fin a la implicación en asuntos extranjeros que él mismo afirmaba detestar.