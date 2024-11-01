EEUU, Venezuela y la carrera por los recursos, las rutas y los mercados en el mundo

Si la Unión Europea priorizara la defensa de un orden global basado en el derecho internacional, habría suspendido hace mucho tiempo sus acuerdos preferenciales con Israel y replanteado en otros términos su relación con EEUU. Desde 1945 Washington ha lanzado más de un centenar de operaciones militares en el extranjero de forma directa o encubierta. La mayoría consistieron en el uso de la fuerza con un objetivo concreto, pero también hubo invasiones y ocupaciones, como la de República Dominicana en 1965, Vietnam entre 1965 y 1973, Camboya en 197