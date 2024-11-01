EEUU sanciona a tres organizaciones palestinas de DDHH por cooperar con el TPI

La Administración de Donald Trump ha sancionado este jueves a tres destacadas organizaciones palestinas de Derechos Humanos que han cooperado con las investigaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra las autoridades israelíes por la ofensiva en la Franja de Gaza, donde han muerto más de 64.200 palestinos desde el 7 de octubre de 2023. Los grupos sancionados consideran que "solo los Estados que ignoran por completo el Derecho Internacional pueden tomar tales medidas".