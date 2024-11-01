edición general
EEUU reduce el despliegue militar en el Caribe y mueve dos buques al norte de Cuba

El Pentágono ha reducido el volumen de la flota que mantiene desplegada en el Caribe tras la operación en Venezuela y ha trasladado dos buques de asalto anfibio a aguas al norte de Cuba, según informa The New York Times.

pitercio #4 pitercio
Será para que no vayan a llegar petroleros a Cuba cargados de cocaína venezolana.
ochoceros #3 ochoceros
Como empiece a conseguir territorios para los yankis, le vamos a llamar el desborbonador xD
Lamantua #1 Lamantua
Otro aviso naranja. Puto loco.
#2 surco
#1 No te metas con los locos, que el castellano es rico. Se llama hijo de puta y hay que decirlo mas.
A Trump lo de Venezuela no le vale para mucho a nivel de ego. Lo de Cuba si. Puede hacer lo que no hizo Kennedy. Así de fácil.
