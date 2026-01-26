EEUU: el nuevo Estado autoritario ya está aquí

Conviene ir asimilando un hecho: el tipo de régimen que podemos llamar “democracia burguesa”, “democracia liberal”, “liberalismo constitucional” o como se quiera ya no existe de facto en el país más poderoso del planeta. El nuevo Estado autoritario cuyas características delineábamos en el documento Línea comunista y antifascismo no es para los EEUU un horizonte, sino una realidad efectiva que simplemente está desplegándose. Otra forma de decir lo mismo es que el mundo tal y como lo hemos conocido ya no existe.