¿Es EEUU un narco-Estado?  

Los narcotraficantes viven en New York, Paris, Madrid Análisis del papel de EEUU como protector y difusor de los grandes carteles narcos.Hace referencia al papel Gary Webb como investigador del papel de la CIA en la distribución del crack y cocaína en barrios negros y financiando terrorismo en Sudamérica y "suicidado" con 2 tiros.Asi mismo las armas utilizadas por el narco son producidas por las empresas que trabajan para el pentágono. La película de referencia es "Kill the Messenger ", director Michael Cuesta y Jeremy Renner actor principal.