Confesiones y omisiones de la DEA: EEUU es un narcoestado

Este trabajo especial, basado exclusivamente en los datos duros y argumentos contenidos en los informes oficiales de la DEA, demuestra cómo Estados Unidos no es un Estado víctima del narcotráfico sino un narcoestado estructural cuya economía, sistema financiero y política exterior están profundamente entrelazados con el crimen organizado. Además, se expone la forma en que la DEA, en lugar de actuar como una agencia de inteligencia objetiva, funciona como un instrumento de propaganda geopolítica diseñado para criminalizar países como Venezuela.