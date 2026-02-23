EEUU justifica sanciones, revela advertencia ignorada y duda de capacidad de Chile para proteger datos

El embajador de Estados Unidos (EEUU) en Chile, Brandon Judd, lanzó duras críticas contra el Gobierno del presidente Gabriel Boric, tras la decisión de la administración de Donald Trump de revocar las visas a tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. La medida se da en medio de la polémica por el proyecto de cable submarino entre Chile y China, denominado Chile China Express, que busca unir con fibra óptica a Valparaíso con Hong Kong, y que ha generado inquietud en Washington por eventuales riesgos.