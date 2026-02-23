edición general
EEUU justifica sanciones, revela advertencia ignorada y duda de capacidad de Chile para proteger datos

El embajador de Estados Unidos (EEUU) en Chile, Brandon Judd, lanzó duras críticas contra el Gobierno del presidente Gabriel Boric, tras la decisión de la administración de Donald Trump de revocar las visas a tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. La medida se da en medio de la polémica por el proyecto de cable submarino entre Chile y China, denominado Chile China Express, que busca unir con fibra óptica a Valparaíso con Hong Kong, y que ha generado inquietud en Washington por eventuales riesgos.

powernergia #4 powernergia
Más injerencias de EEUU,los países pueden tomar decisiones democráticas... Si ellos dan permiso.

Y nosotros premiando es este "faro del mundo libre" y por aquí los lameculos habituales aplaudiendo
ochoceros #3 ochoceros
Rápidamente aparecerán 2 amigos en un pequeño velero que volarán el cable con explosivos militares en una zona de difícil acceso.
#5 Marisadoro
Tranquilos, un pelín de paciencia que Kast empieza el 11/03/2026,
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Ahora saldrá el Komando OTANazi a hablar de eso de la soberanía de los países y esa cosas que tanto les gusta rebuznar.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Los chilenos son todos unos chismosos. Me lo ha dicho un argentino.
#2 no_soy_un_bot
Que no le toquen su "patio trasero"
