EEUU e Irán alcanzan un "principio de acuerdo" nuclear tras las negociaciones

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha afirmado que "el camino hacia un acuerdo ha comenzado", en el marco de la segunda ronda de las negociaciones nucleares con Estados Unidos,aunque reconoció que ambas partes aún deben resolver cuestiones pendientes. "En comparación con la ronda anterior, hemos mantenido discusiones muy serias y en un clima constructivo, en el que intercambiamos nuestros puntos de vista", explicó a los medios de comunicación. Según Araghchi, esas ideas fueron debatidas y permitieron alcanzar algunos consensos

obmultimedia #1 obmultimedia
Entre dictadores anda el juego.
Rayder #2 Rayder
Un acuerdo... mientras tanto ambos países se preparan para la guerra.
#4 Dav3n
#2 Es que no hay ningún acuerdo ni lo va a haber porque Israel no pretende ningún acuerdo sino la rendición incondicional de Irán para poder atacar cuando le convenga.

Llevan con el rollo de las armas nucleares desde ni me acuerdo y el único países de la mesa que tiene esas armamento es USRAEL.

Israel quiere guerra si o si.
SeñorMarron #3 SeñorMarron
It's a trap!!
