EEUU e Irán alcanzan un "principio de acuerdo" nuclear tras las negociaciones

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha afirmado que "el camino hacia un acuerdo ha comenzado", en el marco de la segunda ronda de las negociaciones nucleares con Estados Unidos,aunque reconoció que ambas partes aún deben resolver cuestiones pendientes. "En comparación con la ronda anterior, hemos mantenido discusiones muy serias y en un clima constructivo, en el que intercambiamos nuestros puntos de vista", explicó a los medios de comunicación. Según Araghchi, esas ideas fueron debatidas y permitieron alcanzar algunos consensos