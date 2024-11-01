edición general
10 meneos
33 clics
EEUU encarga 11 rompehielos a Finlandia para reforzar su presencia en el Ártico frente a Rusia y China

EEUU encarga 11 rompehielos a Finlandia para reforzar su presencia en el Ártico frente a Rusia y China

“Lo que están haciendo es enseñarnos sobre el negocio de los rompehielos”, ha explicado Trump, quien además ha señalado que se ha “logrado un precio bastante bueno”

| etiquetas: eeuu , 11 , rompehielos , encargó , finlandia
9 1 0 K 164 BARCOS
3 comentarios
9 1 0 K 164 BARCOS
pepel #1 pepel
Pero son con aranceles ó no.
0 K 19
winstonsmithh #3 winstonsmithh
¿Y cuántos rompetechos?
0 K 12
#2 mariopg *
necesitan los recursos del ártico sí o sí. a esos monstruos se la suda el planeta y la humanidad, el verdadero problema? que la plebe es peor aún
0 K 8

menéame