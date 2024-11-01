edición general
EEUU elevará las sanciones a Rusia tras la cancelación de la cumbre entre Trump y Putin

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin. "Vamos a anunciar después del cierre (de los mercados) de esta tarde o a primera hora de mañana un aumento sustancial de las sanciones a Rusia", adelantó Bessent a la prensa en la residencia presidencial.

