EEUU cifra en 2,5 millones los migrantes que han abandonado el país en 2025: «Es un logro monumental»

Las autoridades de Estados Unidos han informado de que más de 2,5 millones de migrantes han sido deportados o han abandonado de forma voluntaria el territorio estadounidense a lo largo de 2025. «Unos 600.000 inmigrantes ilegales han sido deportados de nuestro país en menos de 365 días y otros 1,9 millones se han autodeportado, lo que suma un total de más de 2,5 millones de inmigrantes ilegales. ¡Un logro monumental!», ha indicado el Departamento de Seguridad Interna. «Apenas estamos empezando», añade el texto del DHS.