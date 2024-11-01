EE. UU. suspende solicitudes migratorias de afganos tras ataque a la Guardia Nacional

La Administración del presidente, Donald Trump, anunció este miércoles que suspenderá todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos luego de que un hombre de esa nacionalidad fuera señalado como sospechoso de atacar a dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington. La medida fue informada en la cuenta oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que destacó que tendrá “efecto inmediato”. Según la publicación, la suspensión se mantendrá vigente y todos los procesos de asilo quedarán paralizados".