EE.UU. sanciona a navieras y buques que, según afirma, transportan crudo venezolano, un día después de incautar un petrolero

Estados Unidos anunció nuevas sanciones a compañías navieras y buques que, según dice, ayudan a transportar crudo venezolano, lo que pone más presión sobre un importante pilar del Gobierno del presidente Nicolás Maduro un día después de que incautara un petrolero sancionado que probablemente transportaba combustible por valor de millones de dólares frente a las costas del país.
Que un país (como los EEUU) o cualquier otro, diga que empresas extranjeras (europeas, chinas, o de donde sean) tengan relaciones comerciales con Venezuela, no pueden operar en EEUU ... pues es soberanía.
Que un país (como los EEUU) asalte un barco, en aguas internacionales, transportando mercancía legitima del país A a al país B, sin mandato de la ONU ... ¿eso que es?
¿ Piratería ?
¿ Que tiene que hacer la UE para romper relaciones con los gringos?