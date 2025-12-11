EE.UU. sanciona a navieras y buques que, según afirma, transportan crudo venezolano, un día después de incautar un petrolero

Estados Unidos anunció nuevas sanciones a compañías navieras y buques que, según dice, ayudan a transportar crudo venezolano, lo que pone más presión sobre un importante pilar del Gobierno del presidente Nicolás Maduro un día después de que incautara un petrolero sancionado que probablemente transportaba combustible por valor de millones de dólares frente a las costas del país.