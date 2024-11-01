EE.UU. revoca las visas de 6 extranjeros por comentarios sobre la muerte del activista de derecha Charlie Kirk en redes sociales

El gobierno compartió capturas de pantalla de mensajes que, según dijo, eran ejemplos de personas extranjeras con visas que celebraban la muerte de Kirk. Baloyi dijo que había escrito una de las publicaciones compartidas por el Departamento de Estado. En la publicación, decía: "Kirk no será recordado como un héroe" y describía a sus seguidores como "basura de tráiler". Baloyi agregó que la semana pasada recibió la confirmación de que su visa de negocios había sido revocada.
| etiquetas: eeuu , charlie kirk , censura , visas , inmigración
Y contra la Primera Enmienda.
es.wikipedia.org/wiki/Primera_Enmienda_a_la_Constitución_de_los_Estad
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.[1]
Pensaba que eran documentos distintos. La Bill of Rights son los derechos de las personas y la Constitucion el coñazo ese que explica como organizar el gobierno y las Enmiendas eran parte de la segunda.
No hay más que ver su televisión y hacia donde va su discurso.