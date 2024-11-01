EE.UU. revoca las visas de 6 extranjeros por comentarios sobre la muerte del activista de derecha Charlie Kirk en redes sociales

El gobierno compartió capturas de pantalla de mensajes que, según dijo, eran ejemplos de personas extranjeras con visas que celebraban la muerte de Kirk. Baloyi dijo que había escrito una de las publicaciones compartidas por el Departamento de Estado. En la publicación, decía: "Kirk no será recordado como un héroe" y describía a sus seguidores como "basura de tráiler". Baloyi agregó que la semana pasada recibió la confirmación de que su visa de negocios había sido revocada.