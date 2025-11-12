edición general
3 meneos
8 clics
EE UU retira de un cementerio militar de la II Guerra Mundial en Países Bajos una placa sobre la segregación racial en su ejército

EE UU retira de un cementerio militar de la II Guerra Mundial en Países Bajos una placa sobre la segregación racial en su ejército

Las autoridades temen que la retirada de varios paneles sobre soldados negros obedezca a la campaña de Trump contra la diversidad y para reescribir la historia del país

| etiquetas: trump , racismo , placa , eeuu , cementerio militar
3 0 0 K 51 actualidad
1 comentarios
3 0 0 K 51 actualidad
#1 concentrado
El Ministerio de la Verdad sección Internacional.
0 K 19

menéame