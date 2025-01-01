EE.UU. refuerza la alianza con Marruecos y castiga a España a través del puerto de Algeciras

EE.UU. refuerza a Marruecos y castiga a España a través del puerto de Algeciras. Por impedir la escala en el puerto de Algeciras de barcos que trasladan armas a Israel. Mientras Marruecos gasta el 10% de su PIB en armas, como la cúpula de hierro de Israel, el gobierno de España financia, las escuelas. hospitales. etc... en Marruecos.