EE.UU. refuerza la alianza con Marruecos y castiga a España a través del puerto de Algeciras

EE.UU. refuerza la alianza con Marruecos y castiga a España a través del puerto de Algeciras

EE.UU. refuerza a Marruecos y castiga a España a través del puerto de Algeciras. Por impedir la escala en el puerto de Algeciras de barcos que trasladan armas a Israel. Mientras Marruecos gasta el 10% de su PIB en armas, como la cúpula de hierro de Israel, el gobierno de España financia, las escuelas. hospitales. etc... en Marruecos.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y estos son nuestros aliados xD
#9 BurraPeideira_
No tiene sentido ayudar a un gobierno que se gasta el 10% del PIB en armamento y con el que tenemos disputas territoriales. Eso tiene un nombre y es ser unos pardillos.
Esku #12 Esku
#9 es tal cual lo dices. Yo cortaría de manera tajante cualquier financiación a Marruecos. Si tienes semejante dineral para armamento debería tenerlo para su propia población, no tenemos por qué hacernos cargo de los desaguisados de su sátrapa al cual sólo le importa el mismo y cuando se enrabieta nos manda oleadas de inmigrantes engañados para que crucen ilegalmente nuestras fronteras. No es capaz ni de vivir en su propio país.
shake-it #5 shake-it *
Marruecos va a tener un problemita bastante serio cuando su población se harte de la connivencia de su rey sátrapa con el genocidio de sus hermanos palestinos. Y cuando todo ese arsenal (se está armando hasta los dientes) termine cayendo en las manos de los follacabras de turno, el problemita lo tendremos nosotros.
#7 Alcalino
Marruecos deberia aprender la lección que hemos sufrido en Europa:

Como aliado, EEUU no es de fiar, y te venderá a la primera oportunidad.
jolucas #10 jolucas
#7 Mohamed VI o Marruecos no se fían, aprovechan la mediocridad de occidente.
Cehona #3 Cehona
Marruecos debe mirar a la luna menguante, cuando sus paisas palestinos no les importa a los paisas marroquíes.
Harkon #2 Harkon
Y seguimos lamiendo las botas de los usanos
berkut #11 berkut *
A ver: si queda alguien tan inocente para pensar que plantar cara (ni que sea de boquilla) a Trump o a Netanyahu no va a traer consecuencias negativas para España, va siendo hora de que abra los ojos.

Otra cosa es que valga la pena asumirlo (yo creo que sí). En ese caso hay que valorar el coste y ver cómo se puede compensar.


Y por cierto, si estamos gastando dinero en sanidad y educación marroquí, mientras ellos gastan millonadas en armamento, creo que vamos mal.

Entiendo la necesidad de llevarse bien con nuestro vecino, pero llegar al punto de ser unos primos, pues no. El que quiera mejorar la vida de los marroquíes que se vaya a hacer voluntariado a Marruecos o haga donaciones con su dinero.
#6 pcmaster
No entiendo que la naviera (Maersk) sea danesa y los buques Maersk Denver y Maersk Seletar sean estadounidenses.

Aparte, al ser la naviera danesa debería alinearse con la UE y no con EEUU.
Ankor #8 Ankor
#6 Para estas empresas, su patria es el dinero. Y venderían a su madre si fuera necesareo.
Dene #14 Dene
#6 solo se alinean con la barrita paralela del $
#4 rekus *
En breve tenemos por aquí a los a os de siempre hablando de Putler, zazis y las bondades de la OTAN.

Cúbranse.
#13 silzul
vamos a dejar claro una cosa. A los Marroquies no les duelen nada los palestinos, porque no son sus hermanos. Y a los marroquíes les suda un huevo sus propios hermanos marroquíes, cómo para preocuparse los palestinos que lo que les une es la religión.
