EE.UU. refuerza la alianza con Marruecos y castiga a España a través del puerto de Algeciras

EE.UU. refuerza a Marruecos y castiga a España a través del puerto de Algeciras. Por impedir la escala en el puerto de Algeciras de barcos que trasladan armas a Israel. Mientras Marruecos gasta el 10% de su PIB en armas, como la cúpula de hierro de Israel, el gobierno de España financia, las escuelas. hospitales. etc... en Marruecos.
Como aliado, EEUU no es de fiar, y te venderá a la primera oportunidad.
Otra cosa es que valga la pena asumirlo (yo creo que sí). En ese caso hay que valorar el coste y ver cómo se puede compensar.
Y por cierto, si estamos gastando dinero en sanidad y educación marroquí, mientras ellos gastan millonadas en armamento, creo que vamos mal.
Entiendo la necesidad de llevarse bien con nuestro vecino, pero llegar al punto de ser unos primos, pues no. El que quiera mejorar la vida de los marroquíes que se vaya a hacer voluntariado a Marruecos o haga donaciones con su dinero.
Aparte, al ser la naviera danesa debería alinearse con la UE y no con EEUU.
Cúbranse.