EE. UU. pierde más de $24,000 millones en inversiones de energía limpia bajo la segunda administración Trump

Desde enero hasta septiembre, las pérdidas acumuladas superan los 24 mil millones de dólares en inversiones anunciadas y casi 21,000 empleos. De ese total, los distritos con voto republicano han sufrido el mayor impacto, con 12.4 mil millones de dólares menos en inversión y alrededor de 15,000 empleos eliminados. La última ola de cancelaciones incluye proyectos de almacenamiento de baterías a gran escala y fábricas de vehículos eléctricos en Kansas, Míchigan, Carolina del Norte y Tennessee, de acuerdo con E2.