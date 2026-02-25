EE.UU. ordena a diplomáticos combatir iniciativas de soberanía de datos [ENG]

La administración del presidente Donald Trump ha ordenado a los diplomáticos estadounidenses que presionen contra los intentos de regular el manejo de datos de extranjeros por parte de las empresas tecnológicas estadounidenses. En un cable diplomático interno visto por Reuters, se afirma que tales esfuerzos podrían interferir con los servicios relacionados con la inteligencia artificial. Los expertos afirman que esta medida indica que la administración Trump está retomando un enfoque más confrontativo.