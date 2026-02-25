edición general
10 meneos
10 clics

EE.UU. ordena a diplomáticos combatir iniciativas de soberanía de datos [ENG]

La administración del presidente Donald Trump ha ordenado a los diplomáticos estadounidenses que presionen contra los intentos de regular el manejo de datos de extranjeros por parte de las empresas tecnológicas estadounidenses. En un cable diplomático interno visto por Reuters, se afirma que tales esfuerzos podrían interferir con los servicios relacionados con la inteligencia artificial. Los expertos afirman que esta medida indica que la administración Trump está retomando un enfoque más confrontativo.

| etiquetas: soberanía de datos , trump , presión , estados unidos , europa
8 2 0 K 125 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 125 actualidad
pitercio #1 pitercio
Al que lo intente se le expulsa de la UE por agente subversivo.
1 K 28
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Ya sabíamos antes que los de EEUU eran unos joputas y se saltaban las leyes y el derecho por forro .. pero antes por lo menos, disimulaban.
0 K 13

menéame