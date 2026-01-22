EE.UU. e Israel planean una "ciudad vigilada" para palestinos en Gaza con control biométrico militar

Filtraciones revelan un plan para alojar a 25.000 personas en Rafah con checkpoints israelíes, economía digital controlada y un modelo educativo de "paz" emiratí. Los residentes serían seleccionados priorizando a familias extensas intactas y profesionales esenciales, y todos deberían pasar por un control israelí y ser registrados con documentación biométrica vinculada a los números de identificación palestinos emitidos en coordinación con el organismo militar israelí que administra los asuntos civiles en los territorios ocupados.