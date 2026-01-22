edición general
EE.UU. e Israel planean una "ciudad vigilada" para palestinos en Gaza con control biométrico militar

Filtraciones revelan un plan para alojar a 25.000 personas en Rafah con checkpoints israelíes, economía digital controlada y un modelo educativo de "paz" emiratí. Los residentes serían seleccionados priorizando a familias extensas intactas y profesionales esenciales, y todos deberían pasar por un control israelí y ser registrados con documentación biométrica vinculada a los números de identificación palestinos emitidos en coordinación con el organismo militar israelí que administra los asuntos civiles en los territorios ocupados.

#2 concentrado
Que lo llamen el gueto de Gaza, con un tranvía que lo cruce y lo conecte con el exterior de sus muros. Si hay revueltas que lo bombardeen y manden a la gente que hay dentro a cárceles de Israel. ¿Dónde habré visto yo esa película?
#7 soberao *
Y estos son los "liberales" los que defienden la libertad y los derechos de los ciudadanos. Fascistas que trabajan para que seas feliz con tu cabeza presionada contra el suelo bajo una bota militar. Esto es el "proyecto piloto" que luego aplicarán al resto del "mundo libre".
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Y lo llamarán Gueto de Varsovia.
#1 Pitchford *
Habrá que ver si este plan se lleva a cabo, pero parece creíble. Ir creando en Gaza una zona bien controlada, como Cisjordania, separada de la zona bombardeable. Y mientras el mundo trague con el apartheid y la colonización, pues todo bien.
Connect #6 Connect
No me extrañaría nada algo así. Pero prefiero esperar a ver que dicen fuentes más consolidadas
ipanies #4 ipanies
Y si los matamos a todos!!!!...
Calla, calla, que se me está ocurriendo algo peor ;)
#5 pirat
Un "rodat" como el que se hacían algunos señoritos para facilitarse la caza.
De paso, invitaban allí a los amigos para compartir y alardear de tamaño placer. Me sorprendería que benji no obsequiara ahora a ida con pegar unos tiritos a los palos... igual que supongo que se habrá agasajado a los supercoperos y dakareros con una bonita muestra de ejecuciones y triturado de periodistas local.
Me suena que el dr. cavadas se hizo algo así para su afición con arco.
