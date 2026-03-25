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EE.UU. incrementa las exportaciones de combustible al sector privado cubano (EN)

Los envíos tienen como objetivo impulsar a las empresas privadas frente a las estatales.

| etiquetas: eeuu , cuba , petróleo , bloqueo
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Tkachenko #1 Tkachenko
Gente muriendo por falta de diálisis y estos HDLGP abasteciendo a los hoteles. Ahí tenéis la libertazz :ffu: :ffu: :ffu:
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menéame