EE.UU: Importación de huevos desde Rusia

En un hecho inédito desde 1992, Estados Unidos importó huevos frescos de gallina desde Rusia en julio de 2025, según datos del Departamento de Agricultura, USDA. La compra, valorada en $455.000 dólares, responde a la necesidad de estabilizar el mercado doméstico tras meses de presión por la escasez generada por brotes de Influenza Aviar Altamente Patógena, IAAP, que forzaron el sacrificio de decenas de millones de aves ponedoras.

cocolisto #2 cocolisto
No vamos a hacer un chiste fácil y grosero para empezar
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#2 les van a comer los huevos a los rusos? xD

Podían comer huevos españoles, somos un país excedentario
Asimismov #13 Asimismov *
#4 #8 ya subieron los huevos hispanos a pesar de que se alimentan con grano ucraniano barato.
Por cierto los huevos de gallinas españolas no están en la PAC ni en el mercado común europeo alias UE.

#11 huevos de TACO
#16 MADMax2
#4 eso hacen, y por eso nos han subido 60 céntimos hace unos meses
Laro__ #5 Laro__
#2 go to #1 :-D
Dramaba #9 Dramaba
#5 Por una vez y sin que sirva de precedente... :-D
Khadgar #6 Khadgar
#2 Le van a comer los huevos a Putin. :troll:
Dramaba #1 Dramaba
No tienen huevos en yankilandia? :troll:
sotillo #18 sotillo
#1 Ni esto les queda ya, tanto campo y tan poca inteligencia
#7 pcmaster
EEUU compra huevos rusos, perro nosotros no podemos comprar petróleo ruso.
#8 pirat
#7 También nos los compra a nosotros, por eso han subido tanto. Al final siempre pagamos el muro...
alfre2 #17 alfre2
#8 exacto, y desde entonces ya no encuentro de los blancos cuando voy a hacer la compra.
reivaj01 #12 reivaj01
#7 No te preocupes, mañana mismo se pone un auto arancel del 45%
Antipalancas21 #15 Antipalancas21 *
Trump a Putin, manda huevos.
cocolisto #10 cocolisto
Coste que especifica que los huevos son de gallina
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#10 estamos hablando de huevos de gallina por supuesto
angeloso #14 angeloso
Cuanto discurso de odio leo en este hilo. Todos despedidos.
#3 arreglenenlacemagico
es lo que se pacto en alaska 60 dias por huevos :tinfoil: tratos de fascistas
menéame