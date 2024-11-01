EE.UU: Importación de huevos desde Rusia

En un hecho inédito desde 1992, Estados Unidos importó huevos frescos de gallina desde Rusia en julio de 2025, según datos del Departamento de Agricultura, USDA. La compra, valorada en $455.000 dólares, responde a la necesidad de estabilizar el mercado doméstico tras meses de presión por la escasez generada por brotes de Influenza Aviar Altamente Patógena, IAAP, que forzaron el sacrificio de decenas de millones de aves ponedoras.