EE.UU: El Gobierno pierde los discos duros en los que debía almacenar las grabaciones de un centro de detención del ICE en Chicago [Ing]

La saga legal sobre las imágenes de vigilancia del interior de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los suburbios de Chicago ha alcanzado nuevos niveles de absurdo kafkiano, con el gobierno federal perdiendo tres discos duros en los que se suponía que debía guardar las imágenes, negándose a proporcionar las imágenes de cinco cámaras de vigilancia críticas y entregando un vídeo sin sonido de una visita muy controvertida de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Oh, vaya, que cosas más misteriosas pasan en la Gestapo estadounidense.
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Y en el lugar donde debian estar los HD encontraron un martillo. :troll:
