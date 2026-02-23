EE.UU. continúa posicionando al caza furtivo F-35 como futuro reemplazo de los F-16 de la Fuerza Aérea de Portugal

En relación con el necesario reemplazo de los F-16 de Portugal, desde los EEUU se ha dado a entender que el país continuará promoviendo y apoyando al caza furtivo F-35 como su principal propuesta. Así se desprende de las declaraciones realizadas por el embajador estadounidense en Lisboa, quien instó a avanzar hacia la incorporación del caza de quinta generación fabricado por Lockheed Martin, señalando que su adopción garantizaría la interoperabilidad con las principales fuerzas aéreas europeas.