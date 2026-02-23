edición general
5 meneos
13 clics
EE.UU. continúa posicionando al caza furtivo F-35 como futuro reemplazo de los F-16 de la Fuerza Aérea de Portugal

EE.UU. continúa posicionando al caza furtivo F-35 como futuro reemplazo de los F-16 de la Fuerza Aérea de Portugal

En relación con el necesario reemplazo de los F-16 de Portugal, desde los EEUU se ha dado a entender que el país continuará promoviendo y apoyando al caza furtivo F-35 como su principal propuesta. Así se desprende de las declaraciones realizadas por el embajador estadounidense en Lisboa, quien instó a avanzar hacia la incorporación del caza de quinta generación fabricado por Lockheed Martin, señalando que su adopción garantizaría la interoperabilidad con las principales fuerzas aéreas europeas.

| etiquetas: portugal , f-16 , f-35 , eurofighter , fcas , gcap
4 1 0 K 68 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 68 actualidad
josde #2 josde
Así cuando quiera EEUU, no tendran cazas para defenderse, por dejarlos inmovilizados.
3 K 50
#1 Pitchford
Relacionada:
www.meneame.net/story/airbus-alcanza-acuerdo-industria-portuguesa-vist
Airbus alcanza un acuerdo con la industria portuguesa con vistas a reemplazar la actual flota lusa de F-16 por cazas Eurofighter

A ver con que presiona Trump a nuestros vecinos..
0 K 20
Cehona #3 Cehona
Si las actualizaciones son como las de Windows ¿Tienen botón Reset?
0 K 13
ombresaco #4 ombresaco
#3 ha pulsado el botón de eyectar, pulse ok para continuar ;)
0 K 11

menéame