EE.UU. continúa posicionando al caza furtivo F-35 como futuro reemplazo de los F-16 de la Fuerza Aérea de Portugal

En relación con el necesario reemplazo de los F-16 de Portugal, desde los EEUU se ha dado a entender que el país continuará promoviendo y apoyando al caza furtivo F-35 como su principal propuesta. Así se desprende de las declaraciones realizadas por el embajador estadounidense en Lisboa, quien instó a avanzar hacia la incorporación del caza de quinta generación fabricado por Lockheed Martin, señalando que su adopción garantizaría la interoperabilidad con las principales fuerzas aéreas europeas.
| etiquetas: portugal , f-16 , f-35 , eurofighter , fcas , gcap
www.meneame.net/story/airbus-alcanza-acuerdo-industria-portuguesa-vist
Airbus alcanza un acuerdo con la industria portuguesa con vistas a reemplazar la actual flota lusa de F-16 por cazas Eurofighter
A ver con que presiona Trump a nuestros vecinos..