EE.UU. y China reanudan en Madrid su cuarta ronda de negociaciones comerciales

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, se reunirá en Madrid con el viceprimer ministro chino He Lifeng en un nuevo capítulo del diálogo bilateral, marcado por la tregua arancelaria, las tensiones en torno a TikTok y los esfuerzos contra el blanqueo de capitales.Durante su estancia en la capital española, mantendrá un encuentro con el viceprimer ministro chino He Lifeng,