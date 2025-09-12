edición general
EE.UU. y China reanudan en Madrid su cuarta ronda de negociaciones comerciales

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, se reunirá en Madrid con el viceprimer ministro chino He Lifeng en un nuevo capítulo del diálogo bilateral, marcado por la tregua arancelaria, las tensiones en torno a TikTok y los esfuerzos contra el blanqueo de capitales.Durante su estancia en la capital española, mantendrá un encuentro con el viceprimer ministro chino He Lifeng,

6 comentarios
rendri #1 rendri
Los policías desplegados por la Vuelta hoy ha se quedan para cubrir a esta gente ¿no? Debemos ser muy "neutrales" para que decidan quedar a hablar aqui y no en Suiza o esos sitios
WcPC #2 WcPC
#1 El Pedro se fue a China no hace tanto y es el único país de la UE que no ha tenido un discurso de enfrentamiento con China últimamente.
De todas maneras, España es un país de tamaño mediano y que, tradicionalmente, ha sido muy neutral.
Herumel #5 Herumel
No se por qué me da que es una prueba que pone USA para saber si España sigue siéndole fiel o tiene algún tipo de afffaire con China.
Connect #6 Connect
¿Cuántas veces va a salir este noticia?
Sayit #4 Sayit
Queda prohibida la mascota de Winnie de Pooh paseando por Madrid por los próximos días.
