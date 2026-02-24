edición general
EE.UU. aplica desde hoy un nuevo arancel global del 10 %, pese al anuncio de Trump de subirlo al 15%

Estados Unidos comenzará este martes a aplicar un arancel global a los productos extranjeros del 10%, pese al reciente anuncio del presidente Donald Trump de imponer una tasa mundial del 15%, lo que añade incertidumbre y confusión sobre la política arancelaria estadounidense. El pasado viernes y después de que la Corte Suprema anulara la mayor parte de la agenda arancelaria de Trump, el presidente anunció que implementaría rápidamente un arancel fijo del 10% para todos sus socios comerciales mediante una ley diferente.

josde #1 josde
Posteriormente, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en la que indicaba que, con efecto inmediato, elevaría ese arancel mundial del 10% al 15%, un nivel que le pareció totalmente legal. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. envió ayer un comunicado informando a los importadores que la tasa sería inicialmente del 10 %
themarquesito #2 themarquesito
Ahora llegarán más pleitos, y la administración tiene todas las de perderlos. La sección 122 que pretende usar para imponer aranceles de hasta el 15% a todas las importaciones no le habilita para ello en las actuales circunstancias. Recordemos lo que dice el comienzo de esa sección:

SEC. 122. AUTORIDAD DE BALANZA DE PAGOS
(a) Cuando problemas fundamentales de pagos internacionales requieran medidas especiales de importación para restringir las importaciones—
(1) para enfrentarse a serios

makinavaja #3 makinavaja
Nuevo arancel global del 10% porque.... patatas... Qué caos de país!!!! xD xD
